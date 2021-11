PSG, Real Madrid : une nouvelle polémique éclate autour du cas Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Alors que la ligne de conduite de la presse espagnole était plutôt agressive à l'égard de Sergio Ramos et du PSG, le club de la Capitale a fait passer quelques messages dans les colonnes de L'Equipe mercredi. Non seulement rassurant sur l'état de santé de l'Andalou, qui a repris l'entraînement collectif cette semaine, le média sportif a également assuré que Ramos n'était pas parmi les plus gros salaires du club, émargeant seulement à 6M€ nets par an.

La com' salariale du PSG fait tousser en Espagne

Une information qui a fait tousser en Espagne. Hier soir, l'émission El Chiringuito s'est attardée sur l'information des émoluments de Sergio Ramos. « Je ne suis pas au courant que Ramos gagne six millions au PSG. Je n'ai pas cette information », a notamment lâché le journaliste Juanfe Sanz.

L'émission ibérique appuie notamment sur le fait que Sergio Ramos n'avait pas divisé son salaire par deux par rapport à ce qu'il touchait à Madrid (12 M€ par an) alors que la proposition du Real était largement supérieure aux chiffres énoncés et que d'autres clubs comme le Bayern Munich avaient eux aussi fait une proposition pour le capitaine de la Roja avec un salaire supérieur aux chiffres annoncés...

? "NO me consta que RAMOS esté cobrando SEIS MILLONES en el PSG"



? "NO tengo esa INFORMACIÓN"



✍ @JuanfeSanzPerez, muy claro en #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/rMAtPbCNE0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 11, 2021