PSG - Mercato : coup de théâtre pour Ramos, Varane, Pochettino et Lewandowski !

L’émir du Qatar voit rouge. Conscient que le PSG a réalisé une saison loin de ses attentes, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani serait prêt à débloquer une enveloppe pharaonique pour recruter au mercato estival.

« Gros budget transfert pour cet été au PSG. Sans doute le club qui sera la plus actif en Europe, a affirmé Romain Molina sur Twitter. L’émir a demandé un renforcement net de l’équipe pour gagner la C1 juste avant la CDM. En attendant la réforme du FPF, c’est effectivement l’opportunité idéale. Ça tremblera pas du menton s’il faut dépenser 200 patates au total. » Un premier dossier s’est éclairci par la voix de Leonardo : « Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content », a lâché le Brésilien aux micros de Europe 1.

Autre nom relié au PSG : Sergio Ramos. Selon Nicolo Schira, le stoppeur espagnol aimerait rester au Real Madrid cet été même si le PSG reste intéressé. « Une prolongation de contrat de Sergio Ramos au Real Madrid me semble très difficile. L’entourage de Ramos dit qu’il n’ira pas au PSG et qu’ils ne savent pas encore pour le Real. Mais je crois qu’on verra un défenseur central du Real Madrid au PSG la saison prochaine. Je crois que ce sera Raphaël Varane même si son idée première c’était Manchester United », a glissé le journaliste de la Cadena Ser Mario Torrejon.

Enfin, Robert Lewandowski, dont le nom a été lié au PSG, ne ferme aucune porte cet été. « Mon avenir ? Je reste ouvert d’esprit. Aujourd’hui, je me sens très bien au Bayern, la ville est superbe, c’est un grand club… Je reste toujours curieux de connaitre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mais est-ce que ça sera dans le football ou après ma carrière, moi-même je n’en sais rien. »

Sergio #Ramos would like to stay at #RealMadrid: he has asked a renewal until 2023, but there isn’t agreement with Florentino #Perez. The centre-back could leave as a free agent. #PSG have already shown interest. #transfers