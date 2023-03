PSG : Sergio Ramos s'excuse et annonce la couleur pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG a quitté la Ligue des champions par la petite porte, éliminé hier par le Bayern Munich. Et sur ses réseaux, Sergio Ramos s'est excusé auprès des supporters. « Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu », a posté l'ancien du Real.

Avant d'avoir ces mots : « C'est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons ! » Ce qui traduit donc sa volonté de rester à Paris la saison prochaine. A 36 ans, il est en fin de contrat.