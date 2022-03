PSG : les sifflets contre Messi, l’ASSE, l’OM, l’avenir de Mbappé... Platini ouvre les vannes !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les sifflets du Parc contre Messi

« Moi aussi j'ai été sifflé au Parc des Princes. Mais je n'ai jamais été sifflé ni à Saint-Etienne, ni à la Juventus. On a le droit de siffler. Le client est roi. Moi je ne le ferais pas. Tout le monde a le droit de siffler, d'insulter... Le terrain de football est un exutoire. On a le droit mais tu le vis mal. Léo est venu pour faire plaisir à Paris. Il y avait peut-être d'autres équipes qui le voulaient. C'est très dur. Je pense que les joueurs de Paris ont vachement souffert de ça lors du match à Monaco. »

Le choix de Messi de signer au PSG

« Moi quand j’ai quitté la Juve, j’ai arrêté. J'avais 32 ans. Barcelone et l’OM me voulaient. C’est compliqué pour un joueur comme Léo, quand tu arrives à 34 ans, tu sais que tu vaux cher. Mais est-ce que tu vas jouer aussi bien que par le passé ? Je me suis posé cette question, je savais que je ne jouerai pas aussi bien que par le passé alors que j’allais gagner plus qu’avant. C’est compliqué. Agnelli m’a demandé : "Tu restes avec nous?" J’ai dit non, j’arrête. Lionel a choisi d’avoir un nouveau challenge. »

Son avenir personnel :

« J’ai 67 ans. Je suis à la retraite. Je me suis retiré de toutes les affaires. J’ai déménagé à Cassis l’année dernière. Comme je suis né dans un café, j'ai toujours aimé avoir un restaurant. Il y a eu une opportunité. J'ai eu cette opportunité du Bistrot de Nino à Cassis. On a une belle équipe. Je m'en occupe. Dans l’actualité du foot, c’est un peu plus difficile de se passionner avec la pandémie, la guerre… J’ai un peu lâché. J’avais d’autres centres d’intérêt que le football. J’ai pris un peu de recul. »

Sa position sur le futur de Mbappé :

« On a vécu 15 années extraordinaires avec Ronaldo et Messi. Kylian est en pole position pour le futur. L'avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir. On le sent un peu trop focalisé. Il faut qu'il s'amuse, qu'il se fasse plaisir. Je ne connais pas Kylian, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais je lis certaines choses. C'est vrai qu'il veut tout gagner. C'est bien qu'il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner, mais je ne le disais pas. Il a beaucoup plus que des qualités physiques. Il a la vision, les deux pieds, le jeu de tête… Il a tout. Son avenir ? Il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Il est en fin de contrat. Je pense que c'est bien qu'un joueur soit en fin de contrat. Avec Rolland (Courbis, ndlr), on a fait grève dans les années 70 pour que les joueurs aient des contrats à temps, parce qu'avant c'étaient des esclaves des clubs. Moi je suis allé à la fin de mes contrats tout le temps ! Kylian peut faire ce qu'il veut. »

