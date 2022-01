PSG : snobé par Pochettino et plus touché que prévu, Messi donne enfin de ses nouvelles

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Lionel Messi (34 ans) va un peu mieux. Touché par le Covid pendant les fêtes de fin d’année, l’attaquant argentin sera probablement forfait face au Stade Brestois samedi avec le PSG (21h) pour être ménagé contre le Stade de Reims la semaine prochaine.

« Comme vous le savez, j'ai eu le COVID et ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais pour me rétablir, mais je suis presque guéri et j'ai hâte de retourner sur le terrain. Je me suis entraîné ces jours-ci pour être à 100% », a-t-il tenté de rassurer hier soir sur son compte Instagram. La situation serait moins positive que prévue en coulisses.

« La récupération de Messi après sa contamination au Covid est plus lente que la normale. Il ne serait pas encore à 100% », avance Goal. « Il se sent mieux, mais il est conscient de devoir avancer étape par étape », confirme son entourage. De plus, une autre information est sortie sur son arrivée au PSG. On apprend ainsi que, l’arrivée de Sergio Ramos a été totalement validée par Mauricio Pochettino l’été dernier... contrairement à celles de Messi et Gianluigi Donnarumma.