PSG - Stade de Reims : Riolo prend Galtier pour taper sur Messi, Neymar et Mbappé

Le PSG fait du surplace et inquiète à trois semaines de son 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Hier, les hommes de Christophe Galtier ont été tout heureux de récolter un point à domicile contre le Stade de Reims (1-1). Daniel Riolo n’a pas manqué de tacler le trio offensif formé par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, qui a encore brillé en ne défendant pas. En Ligue des champions, cela reste un problème majeur à ses yeux.

« Les 3 mecs de devant ne peuvent pas jouer ensemble »

« Aucun entraîneur au monde ne peut faire jouer les trois de devant ensemble, c'est impossible. Ce n’est pas tant un problème d’entraîneur mais de joueurs que tu recrutes, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. L’entraîneur peut-il mettre en application son idée de jeu avec les joueurs dont il dispose ? Si Luis Campos voulait se séparer de Neymar, ce n’est pas pour rien. Alors, oui, il faudrait un entraîneur de plus gros calibre mais aussi un effectif plus cohérent et équilibré. Aujourd’hui, la charnière centrale et le milieu de terrain du PSG ne sont pas de top niveau. Et, devant, tu as trois mecs qui ne peuvent pas jouer ensemble. »

🗣️💬 @DanielRiolo : "Aucun entraîneur au monde ne peut faire jouer les trois de devant ensemble (Messi, Neymar et Mbappé), c'est impossible !" pic.twitter.com/AdJFZDcYO8 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 29, 2023

Pour résumer Daniel Riolo a livré une analyse au vitriol sur le Paris Saint-Germain après le match nul enregistré contre le Stade de Reims dimanche en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Le trio Messi-Neymar-Mbappé est dans son viseur.

Bastien Aubert

Rédacteur