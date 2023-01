PSG - Stade de Reims : Galtier charge ses cadres et a de grandes attentes sur la fin du mercato

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le PSG fait du surplace et inquiète à moins de trois semaines de son 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Hier, les hommes de Christophe Galtier ont été tout heureux de récolter un point au Parc des Princes contre le Stade de Reims (1-1).

« Notre première période a été soporifique, a tonné le coach du PSG en conférence de presse. Pas de rythme, pas d’intensité. On a vu qu’on était en grande difficulté, on a subi les événements. En deuxième période, on a modifié un peu notre milieu de terrain en étant un peu plus en losange et on a le bonheur de marquer assez rapidement. Après il y a des faits de matchs, le fait d’être à 10… mais bon, dans l’ensemble, on ne peut pas dire qu’on est satisfaits. On doit vite reprendre le chemin des victoires et être beaucoup plus ensemble que ce que nous sommes actuellement. Je n’ai rien à redire sur le rouge de Verratti. Mais quand même, prendre un but à la 95e minute, avec le nombre de joueurs d’expérience que nous avons… Nous avons pris une transition alors qu’il reste 30 secondes à jouer et le ballon dans les pieds. C’est dommageable sur le plan comptable, mais aussi très surprenant par rapport à l’expérience que nous avions sur le terrain. Il y a les performances des uns et des autres. Je suis le responsable de ces contre-performances, mais il y a aussi les performances individuelles. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Est-ce qu’on se laisse aller ? Depuis la Coupe du Monde, on ne peut pas être satisfait. Il y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau. »