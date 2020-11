PSG, Stade Rennais - Mercato : Areola vide son sac après son été agité

Alphonse Areola (27 ans) a encore été prêté par le PSG. Cette fois-ci, c’est à Fulham que le club de la capitale un an après l’avoir expédié au Real Madrid. Le champion du monde 2018 aurait aussi pu signer au Stade Rennais cet été. Le gardien du PSG a vidé son sac concernant son mercato agité, notamment avec le club breton.

« Il y a eu des discussions, mais cela n'a pas été clair, a-t-il assuré au micro de Canal+. À un moment donné, il fallait que je sois humble et que je reparte de derrière pour pouvoir mieux rebondir. C'est certain qu'en venant de Madrid et du PSG, j'ai eu des opportunités du même calibre, mais moi j'avais besoin que ce soit clair dès le début, que l'on me dise 'tu joues, c'est toi dans les buts'.»

Ce même Areola, bis au Real Madrid, n’a jamais signé pour être une doublure de Keylor Navas au PSG. C’est cela qui ne semblait pas clair dans l’esprit de ses dirigeants. « Non, ce n'était pas du tout envisageable (de revenir en tant que numéro 2, ndlr), je l'ai vécu au Real Madrid, mais c'était le Real Madrid, a poursuivi l’ancien gardien du RC Lens, sous contrat au PSG jusqu’en juin 2024. Je suis parti, je reviens, je repars, c'est pour pouvoir mieux m'exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n'est pas fini, je suis là. »