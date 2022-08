PSG, Stade Rennais, RC Lens, OGC Nice – Mercato : un club va accélérer pour Kalimuendo !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Courtisé par de nombreux clubs en France (Stade Rennais, OGC Nice) et à l'étranger (Leeds United, Inter Milan), Arnaud Kalimuendo (PSG, 20 ans) pourrait bien quitter Paris avant le sprint final du Mercato. En effet, si certains clubs hexagonaux sont lancés dans une guerre des nerfs dans l'espoir de régler le dossier sur la fin, une écurie a l'intention de ne plus perdre de temps. Leeds passe aux choses sérieuses pour Kalimuendo Si l'on en croit The Sun, Leeds – qui a perdu son meilleur joueur offensif Raphinha (parti au FC Barcelone) – s'est fixé pour objectif de boucler le dossier de l'ancien buteur du RC Lens avant la fin de la semaine prochaine. Pour se faire, le club du Yorkshire prévoit de taper fort avec une nouvelle proposition de 22 M£ (soit 26 M€). Un peu plus que la somme minimale fixée par le PSG (25 M€) pour négocier. Même s'il est apprécié de Christophe Galtier, qui l'a fait passer devant Mauro Icardi dans la hiérarchie de ses attaquants, l'international tricolore ne devrait pas être retenu. Pas sûr que Rennes, qui avait également planifié une offre pour Kalimuendo, ne puisse s'aligner sur les tarifs anglais...

