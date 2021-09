PSG : un crack du Real Madrid drague Mbappé, le FC Barcelone avance sur l’après Messi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

MUNDO DEPORTIVO : « Duel tactique »

Mundo Deportivo confronte Ronald Koeman et Julian Nagelsmann avant le choc de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich (20h45). Le retour du public au Camp Npu est très attendu par le journal catalan.

AS : « Je joue comme dans la rue »

As a interrogé Vinicius Junior après sa belle prestation dominicale contre le Celta Vigo (5-2). L’attaquant brésilien du Real Madrid voit très haut et valide l’arrivée de Kylian Mbappé. « Mbappé est un grand joueur, je l'aime beaucoup, je suis fan de lui, a-t-il déclaré. Il fera une belle saison au PSG bien sûr, il fera bien les choses, après on verra ce qu'il fera avec son avenir. »

MARCA : « La clé, c’est qu’Ancelotti croit en moi »

Dans les colonnes du quotidien madrilène Marca, ce même Vinicius Junior a envoyé une pique indirecte à Zinédine Zidane, en affirmant que Carlo Ancelotti lui faisait confiance. Lui...

SPORT : « Força Barça »

La claque reçue par le FC Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des champions la saison dernière (2-8) est encore dans tous les esprits en Catalogne. Les 40 000 socios attendus ce soir au Camp Nou pourraient changer la donne.

Dans El Chiringuito, Eduardo Inda a confirmé hier soir que le Barça avait bel et bien l’intention de recruter Dani Olmo en provenance du RB Leipzig. L’international espagnol (23 ans) est perçu comme le seul capable de faire oublier le départ de Lionel Messi au PSG.

