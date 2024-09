PSG : Luis Enrique a reçu la meilleure nouvelle possible pour les prochains mercatos

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté quatre joueurs (Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, Désiré Doué), déboursant 170 millions d'euros. Et le champion de France en titre pourrait également se montrer bien actif lors du prochain mercato hivernal.

Une grosse enveloppe gardée pour les prochains mercatos ?

Et pour cause, d'après le compte Twitter Paris Team, toujours bien renseigné sur le club de la capitale, les dirigeants du PSG se seraient gardés une grosse enveloppe de côté pour recruter au mieux lors des prochains mercatos et notamment l'hiver prochain. "L'enveloppe budgétaire du club pour le marché des transferts n'a pas été totalement utilisée. Le club parisien a décidé de mettre de côté une somme conséquente, en réserve pour les futurs mercatos. Cette stratégie pourrait permettre au PSG de frapper fort lors des prochaines fenêtres de transferts", a expliqué le suiveur du PSG.

