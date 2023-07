PSG : Wilfried Zaha pourrait rejoindre un club bien connu des indésirables

Wilfried Zaha quittera la Premier League cet été. Libre, il avait été approché par le PSG, mais pourrait finalement rejoindre un club turc bien connu de certains membres du club parisien.

Il s'agit de Galatasaray. Le journaliste Fabrizio Romano a en effet annoncé sur Twitter qu'un accord a eu lieu entre Wilfried Zaha et Galatasaray autour d'un contrat de trois ans. L'Ivoirien arriverait gratuit, car libre. Crystal Palace essaye toujours de resigner l’international ivoirien avec une offre record. Alors que Mauro Icardi ne retournera pas à Galatasaray et que Leandro Paredes aurait décliné leur offre, Wilfried Zaha pourrait lui rejoindre Istanbul prochainement.

Wilfried Zaha ✖️ Galatasaray 🟡🔴🇹🇷



◉ Agreement reached between parties.

◉ Documents being checked soon.

◉ Club booking medical tests.

◉ Three year deal expected.



