PSG : Willian Pacho a impressionné Loïs Openda

Arrivé de Francfort, Willian Pacho a affronté une équipe allemande pour son premier match avec le PSG hier contre le RB Leipzig (1-1). Aligné aux côtés de Milan Skriniar, l'Equatorien a livré un match solide, propre. "Je suis très content de mon premier match. Maintenant, il faut continuer à travailler pour s’améliorer chaque jour. Le staff m’a expliqué comment on jouait et ce qu’il attendait de moi. Je me suis senti à l’aise pour cette première", a-t-il commenté.

"Il est très fort, très rapide"

Son adversaire du soir, Loïs Openda, a lui aussi apprécié sa prestation. "Il est très fort, très rapide, dur sur l’homme, a confié l'ancien lensois. Il a la qualité de casser les lignes, de dribbler. Je pense que ça peut être une très bonne recrue pour Paris. C’était son premier match, il est là depuis deux jours et je pense qu’il doit s’habituer, mais ça ne va pas tarder. C’est un bon joueur qui est fort techniquement et qui sait ce qu’il doit faire. Il est très intelligent et n’aura pas de mal à s’imposer et à prendre ses marques dans cette équipe."

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !