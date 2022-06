PSG : Zidane va enfin parler, Al-Khelaïfi cartonne le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Zinédine Zidane va enfin sortir du silence. Le champion du monde 98 a accordé à L'Équipe une interview exclusive, qui sera publiée demain et dans laquelle 16 pages lui seront consacrées à l’occasion de son 50e anniversaire ! Il sera alors question de son passé de joueur et d’entraîneur, sa vie aujourd’hui, son avenir… En attendant ce riche entretien vérités, Nasser Al-Khelaïfi continue de vider son sac.

En échec sur le dossier Zidane, le président du PSG a répondu aux dernières critiques acerbes de Javier Tebas. « Tous les ans, c'est pareil. Qu'on ne respecte pas ci, qu'on ne respecte pas ça... On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut signer, on le sait mieux que lui et personne ne peut nous dire ce qu'on doit faire, a-t-il affirmé dans Marca. Si on le fait, c'est parce qu'on peut. Il ne sait rien et il devrait se concentrer sur son championnat qui est un peu mort. »

Le président du PSG n’en est pas resté là et n’a pas manqué de mettre un uppercut au Real Madrid pour Kylian Mbappé et plus encore... « Mbappé ? L'offre du Real Madrid était plus importante que la leur, a-t-il ricané. En Espagne, l'état soutient certains clubs, plus que nous. Un stade magnifique en centre-ville sans rien payer... Nous, nous payons pour le stade, pour le centre d'entraînement, ils ont plus de soutien. Ce n'est pas juste. Nous payons pour tout. »

🚨 Événement : interview exclusive de Zinédine Zidane à lire demain dans @lequipe



🗞 Son passé de joueur et d’entraîneur, sa vie aujourd’hui, son avenir… plus de 16 pages d’entretien à l’occasion de son 50e anniversaire pic.twitter.com/ZPrzSkNfJu — L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) June 22, 2022

Pour résumer Alors que Zinédine Zidane a accordé une longue interview à L’Équipe, ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas été tendre avec le Real Madrid suite à ses agissements en Espagne. Notamment avec son attaquant Kylian Mbappé (23 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur