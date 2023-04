RC Lens - Mercato : Seko Fofana ouvre la porte en grand au PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que son nom est régulièrement associé au Paris Saint-Germain de plusieurs mercatos, le capitaine et milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a été interrogé par Le Parisien sur l'intérêt que lui porte le champion de France en titre. L'international ivoirien (8 sélections) s'est dit flatté.

"Quand on est originaire de Paris, on ne peut pas s’en détacher"

"Qui ne serait pas flatté de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe ? C’est sûr que cela m’a déjà traversé l’esprit. Mais le plus important c’est de bien finir la saison. Ces questions, je les aborderai tranquillement avec mon agent et le club. Peut-être que je suis encore ici pour longtemps, j’ai prolongé, je suis apaisé et en paix avec ma décision. (…) Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région, mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire."

Seko Fofana avant le choc PSG-Lens : « Quand on est originaire de Paris, on ne peut pas s’en détacher »

➡️ https://t.co/MaI9uo47M6 pic.twitter.com/I2l9TnS5B3 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans un entretien accordé au Parisien, le capitaine et milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a confié qu'il n’était pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Fabien Chorlet

Rédacteur