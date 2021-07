RC Lens - Mercato : Leca voit déjà un vent de panique fissurer le PSG

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le sujet en sera un vrai cette saison en Ligue 1 : la cohabitation entre deux grands gardiens est-elle viable sur la durée au sein d’un même club ? « Ce n'est pas un problème d'avoir deux grands gardiens, opine Jean-Louis Leca. Le problème, c'est de ne pas avoir de hiérarchie. Quand tu as deux bons, il faut trouver quoi faire pour ne pas fragiliser le groupe. Sinon ça peut créer deux clans, ça peut foutre la panique. »

Le gardien du RC Lens estime que ce sera le cas au PSG entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. « On t'enterre vite quand tu es gardien et avec le tournoi qu'a fait Donnarumma, ça va être compliqué pour Navas, pense Leca. S'il est moyen, les gens vont s'acharner. Ça le fragilise. C'est difficile de lui mettre quelqu'un dans les pattes après la saison qu'il a faite. Après, tout dépend du discours et de la hiérarchie établie. Aujourd'hui, quand tu es Paris ou le Real, tu dois avoir deux gardiens qui ont au moins 300 matches en pro. Tu ne peux plus te permettre de rater des objectifs parce que tu as eu des défaillances. Ça ne m'étonnerait pas de voir Navas faire une cagade... »

Quelle serait alors la meilleure solution pour régler ce problème latent ? « À Lens, on a décidé de recruter un fort potentiel pour que je le fasse grandir, confie le portier des Sang et Or. Et quand Wuilker (Fariñez) arrivera à éclosion, il faudra le lancer. Là, ce sera à moi de m'effacer et de l'aider. Et s'il se blesse, tu sais que tu as un type de 36 ou 37 ans qui peut assumer 10 ou 15 matches en L1. Ma situation est facile. Si ça se passait comme ça à 30 ans, ça n'aurait pas été pareil, peut-être. »

