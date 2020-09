RC Lens – PSG (1-0) : Tuchel attend du renfort et confirme pour Florenzi

Battu à Lens pour son premier match de la saison en L1 (0-1), le PSG a connu un retour sur terre compliqué, privé de trop de joueurs pour espérer un meilleur résultat. A l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel s'est exprimé au micro de Canal+. S'il n'a pas voulu dramatiser, l'Allemand a appuyé sur la nécessité de se renforcer.

« Florenzi, je suis très optimiste »

« On a perdu beaucoup de joueurs. On a prouvé qu'on était une grande équipe, avec de la concurrence. On est capable de gagner des matches même si des joueurs manquent. Maintenant, si Choupo reste, on aura perdu quatre joueurs décisifs, trois avec une grosse personnalité », a-t-il rappelé, reconnaissant les discussions avec Eric Maxim Choupo-Moting. « Est-ce qu'il va revenir ? Je ne sais pas... Je n'ai pas parlé avec lui aujourd'hui. C'était jour de match. Je ne sais pas ».

Thomas Tuchel a confirmé la tendance concernant le poste de latéral avec l'arrivée probable d'Alessandro Florenzi en provenance de l'AS Roma : « Je suis très optimiste même si ce n'est pas fini ». En revanche, le technicien a démenti la rumeur Mattéo Guendouzi (Arsenal), assurant que ça ne se fera pas...

Prêt à « rejouer avec les mêmes » pour le Classique

En attendant des renforts, Thomas Tuchel se veut plus pragmatique et espère des retours contre l'OM dimanche mais ne fonde pas d'espoirs exubérants sur la question : « Si c'est possible quelques joueurs joueront (…) On peut donner des minutes mais si par exemple Neymar ou Di Maria jouent, ce sera avec un entraînement et après deux semaines sans entraînement. Je n'attends pas trop. Et puis c'est toujours risqué. On doit parler avec le médecin, les joueurs. Vis-à-vis du coronavirus on ne prendra aucun risque (…) On ne peut pas attendre trop, ni être trop critique avec les joueurs. S'il faut rejouer avec la même équipe contre Marseille on le fera. On ne peut rien faire qu'attendre que les gars reviennent ».