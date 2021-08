Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : Carlo Ancelotti bluffé par l'arrivée de Lionel Messi au PSG

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Pour son retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est imposé hier à Alaves (4-1) grâce notamment à un doublé de Karim Benzema. L'Italien a donné son avis sur le départ de Lionel Messi du Barça en marge de la rencontre et il a eu ces mots : « Sans Messi, le Barça est toujours l'une des meilleures équipes du monde. Pour nous, son départ ne change pas. »

Et à lui d'ajouter : «J'ai été surpris, bien sûr. Depuis tout petit, Messi était le leader du Barça. Mais je suis dans le football depuis 42 ans et je ne suis plus surpris quand un joueur change de maillot. J'ai beaucoup de respect pour le FC Barcelone et la décision de Messi».

💬 Carlo #Ancelotti



"La première période fut compliquée mais en seconde mi-temps nous voulions apporter de la verticalité dans notre jeu et être plus agressif sans le ballon et nous y sommes parvenus." pic.twitter.com/5ARAQfl2wj — Madrid France (@Madrid_FRA) August 14, 2021