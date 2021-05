Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : la prolongation de Mbappé au PSG scellée, les détails du contrat stratosphérique dévoilés

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Le Real Madrid, qui le sollicitait, tout comme le Barça, va devoir se faire une raison... Le PSG aurait en effet convaincu Kylian Mbappé de prolonger son contrat. C'est le spécialiste des transferts Nicolo Schira, journaliste italien très bien informé sur le Mercato européen qui l'annonce.

Selon lui, après celle de Neymar, le PSG est confiant pour prolonger le contrat du champion du monde, ces prochaines semaines. Et un nouveau salaire de 32 M€ par an attendrait Mbappé !

After #Neymar’s signing #PSG are confident to extend Kylian #Mbappè contract. Talks ongoing to reach an agreement in the next few weeks. For the french striker ready a new salary of €32M/year. #transfers https://t.co/taQWEIofcX