Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le PSG revient dans la course pour Haaland

Alors que le Paris Saint-Germain semblait hors course pour s'offrir l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, lors du prochain mercato estival, le club de la capitale n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, spécialiste des transferts, le PSG continuerait de manifester un intérêt pour le Norvégien en cas de départ de Kylian Mbappé.

Mais c'est toujours le Real Madrid et Manchester City qui seraient en pôle pour enrôler l'ancien joueur du RB Salzbourg, qui devrait partir du BVB contre un chèque de 75 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.

