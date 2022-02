Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : grosses révélations sur l'avenir de Haaland

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Chaque jour apporte son lot de nouvelles concernant l'avenir d'Erling Haaland. Aujourd'hui ne fait pas exception. La Cadena SER a fait un point sur l'attaquant du Borussia Dortmund, âgé de 21 ans, que les plus grands clubs européens s'arrachent. Sans surprise, on apprend qu'il va bien quitter le Borussia Dortmund cet été, malgré un contrat jusqu'en 2024. Et qu'une clause de départ de 75 M€ existe bien dans son contrat.

Il semblerait que cinq clubs aient formulé une offre au géant : Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG. Ce sont les Citizens qui seraient en pole position aujourd'hui. Parce que Pep Guardiola, parce que la Premier League mais aussi parce que c'est un club que Haaland apprécie beaucoup pour y avoir passé une partie de sa jeunesse, quand son père y jouait. Le Real Madrid aurait demandé au joueur d'attendre un an avant de rejoindre le Bernabeu mais il l'a déjà prévenu que Kylian Mbappé serait la star de l'équipe. En revanche, les chances du PSG et du FC Barcelone ne sont pas évoquées...