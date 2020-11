Real Madrid : Florentino Perez et Zinedine Zidane ont fixé le prix pour Kylian Mbappé (PSG)

Pas une semaine ne passe sans que Kylian Mbappé ne fasse la UNE des médias espagnols. Selon Marca, Leonardo va passer à l'offensive pour tenter de prolonger le champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en 2022, dans les prochaines semaines. Le directeur sportif du PSG compte dévoiler un projet très ambitieux pour convaincre l'ex-Monégasque.

Mais, il est de notoriété publique que Mbappé rêve de rejoindre le Real Madrid, club dont il était fan durant sa jeunesse. D'après AS, bien renseigné sur le Real Madrid, les Merengue sont très sereins sur ce dossier. Dans les hautes sphères de la Maison Blanche, on est persuadés qu'il sera possible de rallier le Bondynois dans la capitale espagnole.

Pour cela, les dirigeants du Real Madrid ont fixé le prix de Mbappé : 180 millions d'euros. Pour eux, cet argent frais serait susceptible de faire plier le PSG. Depuis quelques années, QSI a demandé aux dirigeants parisiens de rendre le club de la capitale autosuffisant. À voir, désormais, si le Qatar acceptera de laisser partir une de ses têtes d'affiches, alors que Neymar semble enclin à prolonger son aventure en France.