Real Madrid : la jurisprudence CR7 plane sur Mbappé, victime de pressions politiques au PSG ?

On ne compte plus les rebondissements rythmant le feuilleton Mbappé. Alors qu’une réunion avec les dirigeants du Real Madrid a été annoncée pour cette semaine, celle-ci ne serait par exemple plus d’actualité !

Hier soir, Josep Pedrerol a en effet affirmé qu’il ne croyait pas du tout à une telle éventualité en raison du calendrier des deux équipes (finale de C1 à préparer pour le Real et deux matches de L1 pour le PSG). Dans le même temps, Foot Mercato affirme que le volet des droits à l’image de Mbappé au Real Madrid avancerait dans le bon sens.

Pour la première fois de son histoire, le Real Madrid serait même prêt à faire de grosses concessions à ce niveau, et laisser plus qu'avec Cristiano Ronaldo, qui récupérait 60% des revenus générés par son image, alors que le club de la capitale a pour politique de faire moitié-moitié.

Si Nicolo Schira explique que les dirigeants merengue restent ainsi confiants pour lui faire signer un contrat de 5 ans avec un salaire de 40 M€ par an, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le dossier Mbappé a pris racine dans le milieu politique en France, où plusieurs personnes haut placées feraient pression pour le voir rester au PSG cet été.

