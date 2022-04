Real Madrid - Mercato : Benzema drague Mbappé, Riolo annonce sa prolongation au PSG !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’avenir de Kylian Mbappé n’a jamais été autant au centre du jeu. Depuis qu’il a affirmé haut et fort que rien n’était décidé et que le fait de rester au PSG était possible, l’attaquant de 23 ans a semé le doute d’un futur au Real Madrid. Pour relancer la machine, Karim Benzema lui a lancé un nouvel appel du pied.

« Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait ce que l’autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n’y sera jamais tous les deux en même temps : l’autre viendra à l’intérieur, ou prendra la profondeur, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Pourrait-il être le troisième élément de l’attaque du Real, avec Vinicius et vous ? Oui, je le dis souvent. J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! »

Problème : Mbappé serait plutôt enclin à prolonger son contrat au PSG. Daniel Riolo en a fait la révélation hier soir au micro de RMC Sport devant une assistance médusée ! « Ce sera plutôt au mois de mai », a précisé le polémiste. De son côté, Romain Molina assure qu’Emmanuel Macron et l’émir du Qatar feraient du lobbying pour que Mbappé reste au PSG. Nicolas Sarkozy aurait également une implication, comme il en a déjà eu par le passé dans le club.

🚨🚨 Selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé 🇫🇷 va PROLONGER au PSG !



🗣 « Ce sera plutôt au mois de mai » que l’annonce de la nouvelle sera faite. @AfterRMC — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 4, 2022

Pour résumer Si Karim Benzema a encore lancé un appel du pied à Kylian Mbappé pour le rejoindre au Real Madrid au cours du mercato estival, Daniel Riolo a annoncé sa prolongation à venir au PSG ! Macron, l'émir et Sarkozy n'y seraient pas étrangers.

Bastien Aubert

Rédacteur