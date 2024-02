PSG Mercato : coup de théâtre pour Güler (Real Madrid) !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Samedi dernier, le journaliste turc, Ekrem Konur, a révélé que le Paris Saint-Germain aurait un œil sur le milieu offensif du Real Madrid, Arda Güler, et pourrait même tenter une approche lors du prochain mercato estival pour l'arracher de la Maison Blanche.

La rumeur Güler rapidement démentie !

Mais en réalité, il n'en serait rien. Et pour cause, selon les informations du compte Twitter @PSGInside_Actu, les dirigeants parisiens, intéressés l'été dernier par le Turc avant qu'il ne choisisse finalement le Real Madrid, ne devraient plus faire aucune approche pour le recruter. Depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Fenerbahçe, pas épargné par les blessures, n'a disputé que 4 matchs toutes compétitions confondues.

