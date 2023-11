Real Madrid - Mercato : le PSG a fait une offre XXL à Endrick !

Pour 40 M€, le Real Madrid s'est offert Endrick, annoncé comme la star brésilienne du futur. Mais le PSG, comme Chelsea, avait tenté le coup, et alors qu'Endrick a honoré sa première sélection avec la Seleção il y a quelques jours contre la Colombie, Fabrizio Romano l'a confirmé.

Selon le journaliste italien, Paris avait proposé 93 M€ à Palmeiras pour s'offrir Endrick et Estevão Willian, son coéquipier. Mais Endrick a refusé car il voulait réaliser son rêve de porter les couleurs du Real Madrid.

🌟🇧🇷 Endrick deal background story…



◉ PSG had €93m package bid rejected for both Estevão and Endrick.



◉ Chelsea invited Endrick’s family to London to present their project.



◉ Real Madrid’s Juni Calafat, key to make it happen.



🎥 More here: