Real Madrid - Mercato : le PSG a un défaut majeur pour Haaland, clin d'oeil à Mbappé ?

Mino Raiola ne s’est pas échappé dans AS. Le super agent a donné une longue interview au quotidien madrilène dans laquelle il évoque plusieurs sujets liés au mercato. Notamment à Paul Pogba ou Erling Haaland.

« Dortmund dit qu’il ne veut pas le vendre maintenant mais il faut voir si ce désir existe au 1er septembre, assure-t-il. Je n’ai pas étudié les finances du Real Madrid mais je crois qu’ils ont les fonds pour ce transfert. » Concernant ce même Haaland, lié à Dortmund jusqu'en 2024, Raiola estime que sa soif de records et le niveau de la Ligue 1 devrait l’éloigner d’un cador comme le PSG à l’avenir.

« Haaland et Mbappé ? Les grands joueurs sont toujours ensemble »

« Erling veut marquer des buts, parce qu'il est comme un Cristiano ou un Zlatan, il a cette obsession positive, et gagner des titres. Et il choisira, sûrement, le club où ces deux choses ont le plus de chances d'être réunies, a-t-il ajouté. Quand un club aussi prestigieux que Barcelone ou Madrid arrive, avec une si grande d'histoire, il est difficile de dire non. Le PSG rejoint ce groupe de grands clubs, Manchester City essaie d'y arriver, la Juve a toujours été là. Le championnat dans lequel ces clubs évoluent compte aussi. Le PSG joue dans le plus mauvais championnat des grands clubs. »

Le super agent a enfin terminé sur un clin d’œil à Kylian Mbappé. « L'avenir de Haaland à Madrid dépend de Mbappé ? L'avenir d'un joueur ne dépend jamais d'un autre, a-t-il poursuivi. Nous avons vu des joueurs comme Messi et Neymar jouer ensemble, ou Ronaldinho avec d'autres grands joueurs. Les grands joueurs sont toujours ensemble. »