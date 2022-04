Real Madrid - Mercato : le PSG acte une signature, un indice fort sur l’avenir de Mbappé dévoilé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG prépare l’avenir et vient de signer un nouveau juteux contrat de sponsoring. A partir de la saison prochaine (2022-23), les manches des maillots du PSG n'arboreront plus le logo de QNB (Qatar National Bank), qui restera tout de même un sponsor, mais celui de GOAT.

Cette plateforme américaine de vente en ligne de produits lifestyles opère dans plus de 170 pays. Avec ce partenariat, le PSG touchera un chèque de 50 millions d’euros sur 3 ans, alors que le sponsor principal sur le maillot devrait également évoluer à moyen terme.

Sur le site de GOAT, la part belle est déjà offerte au PSG qui s'affiche en page d'accueil avec Lionel Messi, Neymar, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Achraf Hakimi... mais sans Kylian Mbappé ! Sans doute à cause de l'incertitude autour de son avenir, puisque l'attaquant de 23 ans est en fin de contrat et très courtisé par le Real Madrid...

🆕📲👕



Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de 𝗚𝗢𝗔𝗧 sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️💙