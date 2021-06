Real Madrid – Mercato : le PSG préfère Varane à Sergio Ramos, les raisons ont filtré

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après Sergio Ramos, c'est Raphaël Varane qui intéresse le PSG. Et qui intéresserait encore plus le club de la capitale que son ancien coéquipier au Real Madrid, et ce même si l'Espagnol est libre de ton contrat.

Selon Fichajes.com, Paris préfère Varane à Ramos parce qu'il est plus jeune, de 7 ans, et parce qu'il est Français, et champion du monde avec les Bleus. Mais aussi parce que Ramos ne ferait pas l'unanimité au sein du vestiaire parisien.