Real Madrid - Mercato : le PSG vise le successeur de Cristiano Ronaldo pour remplacer Mbappé

Les nouvelles sont loin d’être bonnes pour le PSG au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Dans leur édition du jour, Marca et As envoient le champion du monde dans les rangs du Real Madrid cet été. Le deuxième quotidien madrilène explique même que son annonce arrivera la semaine prochaine et qu’il sera le joueur le mieux payé du club de tous les temps.

« Si Mbappé communique sa décision avant ce samedi, ce sera une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, a glissé hier soir Josep Pedrerol dans l’émission El Chiringuito. Je reste sur l’idée qu’il fera jouer sa parole et signera à la Casa Blanca. Il a toujours transmis au vestiaire son envie de venir. La vraie question est de savoir s’il supporte la pression qu’on est en train de lui mettre. »

En cas de départ de Mbappé, le PSG s’est déjà rencardé sur plusieurs remplaçants possibles. Le dernier en date se nomme Joao Felix (Atlético Madrid, 22 ans). Eduardo Inda a lâché ce nom hier soir en rappelant les bonnes relations qui unissent son agent Jorge Mendes aux Qataris. Le successeur annoncé de Cristiano Ronaldo a une cote estimé à 70 millions d’euros.

Pour résumer Alors que les dernières nouvelles ne semblent pas très favorables au PSG au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans), on apprend que les dirigeants du club de la capitale pistent désormais un crack portugais : Joao Felix (22 ans).

