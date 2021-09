Real Madrid – Mercato : le vestiaire du PSG avait reçu des garanties pour Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Membre important du vestiaire du PSG, Ander Herrera a fait quelques annonces concernant le cas Kylian Mbappé au PSG. Si, durant l'été, les médias (notamment espagnols) se sont enflammés sur un possible départ du natif de Bondy au Real Madrid et que Florentino Perez a formulé plusieurs offres, il n'y a jamais eu de panique dans le vestiaire quant à un éventuel départ du buteur français.

« Tout ce qu'il a vu dans la presse ne correspondait pas à ce qui se passait ici »

Dans un entretien à l'émission El Larguero sur Cadena SER, l'ancien joueur de Manchester United a été très clair : « On avait l'intuition qu'il allait rester ». « Ce que le club nous avait toujours dit, c'est que Mbappé restait. Je lui ai demandé deux semaines avant la fermeture du marché et il m'a répondu "Je suis là, je suis là". Tout ce qu'il a vu dans la presse ne correspondait pas à ce qui se passait ici », assure le milieu espagnol.

Quant à savoir si Kylian Mbappé prolongera au delà de son présent contrat au PSG qui se termine en 2022, Ander Herrera ne l'exclut pas... Mais ne le garantit pas non plus : « Ce qui se passe cette saison peut avoir une incidence sur la décision de Mbappé de rester ou non ». Sans doute l'Espagnol le moins catégorique de la planète sur le dossier...