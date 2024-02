Real Madrid Mercato : Mbappé a fait craquer Pérez pour un premier caprice

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé va quitter le PSG et sa destination ne fait guère de doutes : il s'apprête à rejoindre le Real Madrid cet été. Certains échos ont déjà fuité sur les termes de son contrat, qui porterait sur une durée de 5 ans et un salaire de 15 M€ nets par saison. Et selon El Chiringuito, Mbappé aurait fait céder Florentino Perez sur un gros dossier, qui concerne les droits d'images. Les droits d'image, ce sera quasi tout pour Kyky ! Le Français devrait en effet percevoir 80% de ses droits d'image, contre 20% pour le club. Le quotidien AS précise que c'est une grosse faveur car depuis toujours, le Real fait du 50-50 avec ses joueurs, qu'il s'agisse de Zidane, Benzema, Vinicius ou du jeune Endrick. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé aurait imposé une condition au Real Madrid sur son futur contrat. Le Français devrait en effet percevoir 80% de ses droits d'image, contre 20% pour le club. Le quotidien AS précise que c'est une grosse faveur car depuis toujours, le Real fait du 50-50 avec ses joueurs.

Laurent HESS

Rédacteur