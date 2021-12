Real Madrid - Mercato : Mbappé exclut un départ du PSG cet hiver

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Dans une interview accordée à CNN, Kylian Mbappé a assuré qu'il finirait la saison avec le Paris Saint-Germain, excluant tout départ cet hiver. L'attaquant français est également revenu sur son transfert avorté au Real Madrid et a réaffirmé son implication avec le club de la capitale.

"Je ne regrette pas car j'ai été honnête. (…) Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c'est un sentiment personnel. Mais je suis heureux de rester, jouer avec Messi et les gars. C’est aussi ma ville. Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG."

French superstar @KMbappe talks to @BeckyCNN about playing for Paris Saint-Germain alongside Lionel Messi and what's in store for his future.



👉 https://t.co/zrlUZWRzgP pic.twitter.com/mMIPQG57r0