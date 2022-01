Real Madrid - Mercato : Mbappé plus réceptif que jamais à prolonger au PSG ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et annoncé au Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé n'a toujours pas décidé de son avenir.

Mais alors que les dirigeants parisiens continuent d'insister pour qu'il prolonge, le natif de Bondy serait "plus réceptif que jamais" à l’idée de rester un peu plus longuement au PSG, selon les informations du journaliste d'ESPN, Julien Laurens. Mais du côté de la Casa Blanca, on serait "toujours confiant" quant à la signature du champion du monde 2018 l'été prochain.

🚨 D'après des sources consultées par ESPN, Kylian Mbappé 🇫🇷 est « plus réceptif que jamais à la possibilité de rester dans la capitale française un peu plus longtemps ». C'est pourquoi le PSG a de l'espoir pour une prolongation.



