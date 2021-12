Real Madrid - Mercato : un enfant a tenté de convaincre Mbappé de rester au PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pour la sortie de sa bande dessinée autobiographique, intitulée "Je m'appelle Kylian", Kylian Mbappé était présent ce jeudi à la Fnac des Ternes à Paris pour une séance de dédicaces.

À cette occasion, la star du Paris Saint-Germain a été interpellé par un enfant, qui lui a demandé s'il allait rester au PSG ou partir au Real Madrid. "Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux ?", a répondu l'ancien joueur de l'AS Monaco. "Paris", a rétorqué l'enfant à son idole, qui lui a répondu : "Hmm, je vais y réfléchir." Pour rappel, Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale et semble se diriger vers un départ libre en fin de saison au Real Madrid.

