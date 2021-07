PSG, Real Madrid - Mercato : grosse annonce sur Haaland, première offre pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les pas de Kylian Mbappé (22 ans) seront scrutés ces prochains jours. De retour au PSG après des vacances loin du football, l’attaquant des Bleus se remet doucement de son échec cuisant à l’Euro et pourrait éclaircir son avenir d’ici peu de temps. C’est en tout cas lui qui avait donné rendez-vous à la reprise pour l’évoquer sans tabou.

En attendant de le voir sortir du guet, le Daily Star assure qu’un club serait sur le point de formuler une première offre pour Mbappé : Liverpool. Les détails de cette proposition n’ont pas filtré mais les Reds seraient tentés de doubler le Real Madrid cet été. En parallèle, il faudra voir comment évolue le dossier Erling Haaland (20 ans).

Selon Fabrizio Romano, rien n’a vraiment bougé autour de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund même si de l’agitation n’est pas à exclure d’ici un mois et la fin du mercato estival. « Aujourd’hui, Erling Haaland n’a aucun accord avec aucun club, a expliqué le journaliste de Sky Italia. Seul le Borussia Dortmund a les clés de son avenir. Le BVB continue de dire qu’il n’a rien reçu de Chelsea ni même de joueurs inclus dans un deal éventuel. »

Erling Haaland has no agreement on personal terms with any club, as of today. But the real issue to sign Haaland this summer is Borussia Dortmund position. 🇳🇴 #Haaland



BVB insist NO official bid received from Chelsea yet - not even discussing about players included in the deal.