Real Madrid, PSG – Mercato : l'arrivée de Marco Asensio à Paris se confirme, son salaire dévoilé !

Marco Asensio du Real Madrid au PSG, cela se précise. Libre, l'attaquent de 27 ans aurait décidé de rejoindre le club de la capitale selon AS. Aston Villa le voulait aussi mais son choix se serait porté vers Paris.

Selon L'Equipe, les bonnes relations entre l'agent de l'Espagnol, Jorge Mendes, et Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, ont fait la différence. Le journaliste italien Nicolo Schira confirme l'information. Selon lui, l'affaire est bouclée et Asensio touchera un salaire annuel de 8 M€.

🔜 Done Deal and confirmed! Marco #Asensio to #PSG as a free agent. Agreed personal terms for a salary of €8M/year. #transfers https://t.co/UFWnkwX3hj