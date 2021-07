Real Madrid, PSG - Mercato : l'émir du Qatar ouvre un peu plus la porte à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Tard hier soir, les journalistes de la célèbre émission espagnole El Chiringuito se sont jetés sur la phrase de Kylian Mbappé issue d'une interview accordée au magasine du PSG : "Mon rêve serait de gagner la Champions League avec Paris". Entretien qui aurait été réalisé en mai dernier mais qui tendrait à prouver que le natif de Bondy va rester dans la capitale pour encore au moins une saison. Bien sûr, ce n'est pas le souhait des journalistes de l'émission, pour beaucoup supporters merengue.

Invité à commenter ces propos de Mbappé mais surtout à donner un pourcentage de chances de le voir être transféré au Real dès cet été, l'ancien gardien de but madrilène Paco Buyo, proche de l'émir du Qatar, a déclaré : "La semaine dernière, je donnais 50% ; cette semaine, ce serait 57,8% de chances que le cheikh laisse Mbappé partir (sourire). Le PSG doit vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes et l'un de ces joueurs pourrait être Mbappé. Parce qu'ils prennent un peu mal le fait qu'il veuille s'en aller".

L'émir prêt à laisser partir Mbappé

Selon l'ancien gardien de but du Real Madrid Paco Buyo, qui est un proche de l'émir du Qatar, un transfert de Kylian Mbappé dès cet été est de plus en plus probable, les dirigeants du PSG appréciant peu ses envies de départ.