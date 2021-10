Real Madrid, PSG - Mercato : la grosse mise au point sur les envies de départ de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

La famille Mbappé occupe le terrain médiatique depuis le début de la semaine. Après Kylian, qui a accordé une longue interview à L'Equipe mardi, c'est au tour de sa mère, Fayza Lamari, de parler dans Le Parisien du jour. Il y est notamment question du vrai-faux transfert de son rejeton cet été et des rumeurs qui l'ont accompagné.

"C’est comme ça qu’on l’a présenté : c’est le papa qui voulait qu’il reste et l’avocate et moi, on voulait qu’il parte. Aucun de nous trois ne décide. Quand Kylian veut quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va le faire. C’est son côté kabyle qui ressort (rires). C’était facile de me le mettre sur le dos. Il n’est pas parti, il est au PSG et heureux d’y être. On peut avoir des envies de départ sans renier l’endroit d’où on veut partir. D’ailleurs, entre rester au PSG ou aller à Madrid, c’est un peu comme choisir entre ses deux parents."

🚨🎙| Fayza Lamari (Kylian Mbappé's mother): "I understand that PSG fans aren't happy, but Kylian has dreams, the dream to play for PSG but also for Real Madrid." @Le_Parisien #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) October 6, 2021