Real Madrid, PSG - Mercato : la nouvelle réponse cinglante d’Ancelotti sur Mbappé

Le Real Madrid a bien démarré sa préparation estivale. Opposés à l’AC Milan aux États-Unis, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés après avoir été menés de deux buts à la mi-temps (3-2). Federico Valverde, élu homme du match, a notamment inscrit un doublé pour permettre aux siens de valider leur première victoire de l’exercice 2023-2024.

Interrogé sur Kylian Mbappé (24 ans) en conférence de presse d’après match, Ancelotti a totalement snobé l’attaquant du Paris Saint-Germain ! L’entraîneur du Real Madrid, qui avait déjà déclaré la semaine dernière qu’il pourrait jouer avec un seul avant-centre pur (Joselu) cette saison, a ignoré la question d’un journaliste en préférant passer à la suivante. Pas un seul mot n’est ainsi sorti de sa bouche sur ce thème devenu plus que brûlant, à Paris comme à Madrid.

