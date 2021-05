Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé, Zidane, Ramos... Pérez chamboule tout !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Real Madrid devrait être le concurrent n°1 du PSG au mercato. Si Florentino Pérez et Nasser entretiennent de bonnes relations, Kylian Mbappé pourrait les éloigner le temps d’un été. Et pour cause, le président de la Casa Blanca entend jouer son va-tout dans ce dossier d’envergure.

« Le Real Madrid veut être la solution au problème de Mbappé, a affirmé Josep Pedrerol hier soir dans l’émission El Chiringuito. Si le PSG continue de la sorte, le Real Madrid continuera de le convaincre de ne pas prolonger. Pour l’instant, le joueur a fait le job. Au club, on est confiant de le voir signer dès cet été. »

Allegri était à Madrid ce mardi

Pour couronner le le tout, Le Parisien fait savoir que Mbappé commence à parler du PSG au passé tant il sent que le club s’affaiblit année après année. Par ailleurs, l'attaquant de 22 ans ne lierait plus son avenir à celui de Zinédine Zidane. Ce qui n’est pas un détail puisque Fabrizio Romano assure que l’agent de Massimiliano Allegri se trouvait à Madrid hier. Aucune décision n’est pour l’instant prise.

Enfin, le cas Sergio Ramos hante aussi le Real Madrid. Selon Pedrerol, Pérez passera un coup de fil au capitaine des Merengue la semaine prochaine après avoir parlé à Zidane. Les chances de le voir rester à Madrid seraient revues à la hausse.