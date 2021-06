Real Madrid, PSG – Mercato : Paris ou Manchester, Sergio Ramos aurait fait son choix !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Quelques jours après avoir annoncé son départ du Real Madrid à l'occasion d'une conférence de presse à Santiago Bernabeu, Sergio Ramos (35 ans) va prendre une décision forte concernant son futur. Si le défenseur international espagnol se laisse encore quelques jours de réflexion, une tendance se dégage.

Le PSG est repassé en tête dans le dossier Sergio Ramos

Selon le journaliste d'AS spécialisé sur la Ligue 1 Andrès Onrubia, Sergio Ramos a de fortes chances de rejoindre le PSG la saison prochaine. L'Andalou disposerait aujourd'hui de trois offres : Paris ainsi que les deux Manchester.

Toujours selon lui, le vice-champion de France aurait formulé la proposition la plus attractive financièrement... Mais également au niveau du cadre de vie. Sergio Ramos et sa famille seraient séduits à l'idée de rejoindre la Capitale française. Cela sent donc très bon pour Leonardo même si le conditionnel reste encore de rigueur sur cette arrivée alors que la priorité du PSG est de finaliser l'arrivée d'un latéral droit...

Sergio Ramos tiene bastantes probabilidades de jugar en el PSG la próxima temporada. El central tiene ofertas de los dos clubes de Manchester, pero económicamente es superior la del conjunto parisino. Además, París le atrae bastante como ciudad.



En breve, más info en @diarioas. pic.twitter.com/PrL4EiLQdu — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 20, 2021