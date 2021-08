Real Madrid, PSG - Mercato : un Merengue évoque l'arrivée de Mbappé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Lionel Messi en route pour le PSG, on imagine mal Kylian Mbappé passer à côté d'une possible triplette avec l'Argentin et Neymar. Mais peut-être que la question économique imposera au club de la capitale de vendre son champion du monde. Auquel le Real Madrid sera sa destination privilégiée. C'est à peu près le seul espoir merengue de voir le natif de Bondy du côté du Bernabeu cette saison.

Cette possible arrivée est visiblement du goût de Toni Kroos, qui a déclaré sur Bernabeu Digital : "Mbappé est le joueur le plus intéressant du mercato mais il n'est pas vraiment bon marché. Je préfère parler des transferts qui sont allés au bout mais, comme le Real Madrid a toujours envie d'avoir les meilleurs, ça ne me surprendrait pas qu'il arrive".

📸 - Toni Kroos in Real Madrid's new away kit 2021/22 pic.twitter.com/iXHbPHnV8D — Real Madrid Media (@_RMmedia) August 6, 2021