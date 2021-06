Résultats Euro 2020 : Wijnaldum régale avec les Pays-Bas, l'Autriche qualifiée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les Néerlandais étaient déjà assurés de terminer premiers de la poule C de l'Euro et ils jouaient un dernier match « pour du beurre » face à la Macédoine du Nord, déjà éliminée. Les coéquipiers de Memphis Depay ont poursuivi leur sans faute en l'emportant sans trembler (3-0). Le futur joueur du Barça a trouvé la faille en milieu de première mi-temps (24e) et le néo parisien Georginio Wijnaldum a signé un joli doublé (50e, 58e). Deux buts du gauche, sur des actions initiées par un Depay intenable.

Un doublé pour Wijnaldum, Baumgartner qualifie l'Autriche

Dans l'autre rencontre, l'enjeu était plus important entre l'Ukraine et l'Autriche, opposées à la National Arena de Bucarest, en Roumanie. 2ème avant le coup d'envoi de cette partie, l'Ukraine n'avait besoin que d'un match nul pour assurer sa qualification. Mais l'équipe d'Andriy Shevchenko s'est inclinée (0-1). Le héros autrichien joue à Hoffenheim. Il s'appelle Christoph Baumgartener (21 ans), buteur sur un service de David Alaba (21e). En 8e de finale, l'Autriche affrontera l'Italie, première affiche connue du prochain tour. Les Pays-Bas, eux, affronteront l'un des meilleurs 3es.