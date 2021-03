PSG - Mercato : Ronaldo, Messi, prolongations... Leonardo se lâche comme jamais !

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'OGC Nice

Au lendemain de la qualification en quart de finale de Ligue des Champions, Leonardo a fait un gros point sur les envies du PSG pour le futur. Concernant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le directeur sportif a démenti les rumeurs : "On est tellement concentré sur le sportif que ça ne serait pas bien d'influencer ça avec le futur d'un joueur (Messi). On est attentif, mais on n'a rien du tout d'entamé sur le futur, à part la rénovation de nos joueurs. Je le répète, nous n'avons aucune négociation avec un joueur qui n'est pas au PSG pour l'instant."

En revanche, le Brésilien s'est montré plus bavard concernant l'effectif actuel de Mauricio Pochettino. Selon RMC, le PSG a finalisé la prolongation de Di Maria jusqu'en 2022 : "Nous avons l'idée de le prolonger. Les choses sont en bonne voie, a affirmé Leonardo sur RMC. On y travaille. On verra dans les prochains jours si on arrive à concrétiser les discussions par une signature."

L'Argentin était en fin de contrat en juin prochain. Selon l'Équipe, l'entraîneur argentin a également réclamé une prolongation surprenante... "Poche" veut conserver Julian Draxler ! L'Allemand est également en fin de contrat, il n'était pas une priorité de Leonardo.