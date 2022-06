Stade de Reims, PSG, Real Madrid - Mercato : on en sait plus sur l’avenir d’Ekitike

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Où jouera Hugo Ekitike (20 ans), la pépite du Stade de Reims, la saison prochaine ? Le jeune buteur rémois attire les convoitises des plus grands clubs de la planète après ses débuts réussis en Ligue 1 et ses 10 buts en championnat la saison passée. Alors que le PSG et Newcastle sont très intéressés par Hugo Ekitike, d’autres clubs pointent maintenant le bout de leur nez.

En effet, selon L’Équipe, ce sont le Real Madrid et le Bayern Munich qui débarquent dans ce dossier. Le quotidien précise tout le même que le Stade de Reims a bel et bien accepté l’offre de Newcastle, passé sous pavillon saoudien, de 36 M€ + 10 M€ de bonus. Mais de son côté, Hugo Ekitike prend son temps pour prendre sa décision.

🚨 | Le #PSG fait partie des prétendants pour Hugo Ekitike 🇫🇷 avec le Bayern Munich et le Real Madrid



