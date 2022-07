Stade Rennais – Mercato : le SRFC à la lutte avec l'OGC Nice pour rapatrier un ancien du PSG

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Deux ans après son départ du PSG, Tanguiy Kouassi pourrait revenir en L1. Selon L'Equipe, le défenseur du Bayern Munich s'interroge. Avec l'arrivée de Matthijs de Ligt en provenance de la Juventus Turin et la présence de Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez, l'ancien titi envisagerait un départ, lui qui vient de briller au Tournoi de Toulon avec l'équipe de France U20. A la recherche d'un défenseur central, Rennes et Nice seraient intéressés. Mais ils ne seraient pas les seuls sur le coup, L'Equipe indiquant que le joueur a plusieurs touches en Europe. A suivre, donc...

Laurent HESS

Rédacteur

