Stade Rennais, PSG - Mercato : Domenech prend position pour l'avenir de Camavinga !

Eduardo Camavinga est peut être jeune mais il a les idées claires ! Courtisé par les plus grandes écuries européennes, et ce malgré sa saison en dents de scie avec le Stade Rennais, le milieu de terrain serait déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain. Une possibilité qui, en plus d'enchanter les fans du club de la capitale, ferait le bonheur de Raymond Domenech.

"Camavinga, le PSG doit y aller. Sinon, ça voudrait dire un changement radical de politique. Un grand club comme Paris doit prendre les meilleurs du championnat français. Là, au milieu, ils n’ont pris que des joueurs qui se ressemblent tous et qu’ils ont payé cher par rapport à ce qu’ils sont capables de faire. Tout d’un coup il y en a un qui a 18 ans avec une vraie possibilité d’avenir. En plus, je trouve que c’est bien économiquement pour les clubs français", a ainsi lancé l'ancien coach du FC Nantes sur la chaine L'Equipe.