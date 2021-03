ASSE - RC Lens : les Verts au devant d’un mini Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le RC Lens s’avance à Saint-Étienne dans le costume étonnant du favori contre l’ASSE (19h). Fringants sixièmes du classement de L1, les Sang et Or ont déjà assuré leur maintien avec 41 points et veulent profiter de ce sprint final pour se payer un petit bonus au parfum européen. Pour ce faire, Franck Haise peut compter sur la forme olympique de Jonathan Clauss, meilleur passeur décisif du RC Lens avec 4 offrandes à son crédit.

L’intéressé n’a jamais semblé autant en pleine possession de ses moyens. « J’ai atteint le plus haut niveau auquel j’aspirais, confirme Clauss dans L’Équipe. Je m’épanouis tellement que cela se voit sur le terrain. Ce qui m’arrive est un mixte entre l’inconscience de vouloir prendre des risques, de jouer vers l’avant, de me faire plaisir, et l’exigence relative au milieu pro où il faut être nettement plus concentré. »

Clauss a copié CR7 dans l'entraînement invisible

C’est justement dans l’entraînement invisible et tout ce qu’il y a autour que le piston droit du RC Lens a le plus progressé, comme un certain Cristiano Ronaldo avant lui. « Il y a tout ce qui concerne le sommeil, l’hydratation, l’alimentation, énumère-t-il. Et tout ce qui gravite autour des matches. Comme venir plus tôt avant les entraînements, partir plus tard. Cela permet d’augmenter son pourcentage de récupération. Je me sens de mieux en mieux sans me rendre compte que je vieillis. Pour le moment, je ne mesure pas du tout le chemin parcouru. Je profite et je me donne à fond. »