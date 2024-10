ASSE - RC Lens : une petite polémique éclate avant le match

Ce samedi (19h), le RC Lens se déplacera sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne, à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Mais alors que le stade Geoffroy-Guichard affiche déjà guichets fermés pour cette rencontre, le parcage lensois ne pourra pas être plein.

Mauvaise nouvelle pour les supporters lensois

Et pour cause, selon les informations de France Bleu, le parcage des supporters du Racing devrait être encadré et limité à 1 200 personnes malgré le courrier adressé le 7 octobre dernier au Préfet de la Loire par une dizaine de groupes de supporters de l'ASSE et du RC Lens, qui espéreraient obtenir 2 000 places.

Un décision que ne comprennent pas les supporters des deux clubs, dont Jean-Guy Riou, le président de l'Union des Supporters Stéphanois. "Les supporters lensois et stéphanois ont la même ferveur, sont reconnus pour cette passion, sans le moindre antagonisme entre nous, avec des groupes qui s'entendent bien. Avec cet appel, nous espérions un peu plus. Avec d'autres clubs, nous aurions compris des mesures d'encadrement, mais pas avec Lens. Une jauge à 1.500 grand minimum nous semblait plus convenable. À partir du moment où les groupes ultras des deux clubs signent ensemble un courrier et donnent leur parole, il est évident qu'il n'y aurait eu aucun débordement en marge de la rencontre. C'est franchement dommage."

